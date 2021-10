Liverpool et Manchester City s'affrontaient hier en Premier League. Un match de titan dans lequel Kevin De Bruyne a sauvé son équipe.

Hier soir, Manchester City affrontait Liverpool. Un duel de titans en Premier League où notre Diable Rouge Kevin De Bruyne s'est illustré.

L'ancien joueur de Genk est rétabli de la blessure qui le tiraillait depuis l'Euro et a retrouvé sa place de titulaire à Manchester.

Tout s'est joué en deuxième période. Sadio Mané a ouvert le score pour Liverpool à la 59. Dix minutes plus tard, Phil Foden répliquait et remettait les deux équipes à égalité. C'était sans compter sur Mohamed Salah, l'Egyptien marque son 6e but de la saison après un slalom dans la défense de City.

Alors qu'il ne reste que 10 minutes de jeu, Manchester City repart à l'assaut du but de Liverpool. Le ballon, repoussé par la défense, atterrit dans les pieds de De Bruyne qui ne se fait pas prier et envoie le cuir au fond des filets pour empêcher la défaite à son équipe.

Avec quatre buts marqué dans les 30 dernières minutes de jeu, la fin de match était intense et la délivrance du but de Kevin n'en était que plus grande. L'émotion était forte et le Diable a voulu la partager avec ses fans sur les réseaux sociaux.

"Passion!", a-t-il écrit, avec un joli cœur rouge, en publiant deux photos de lui en train de célébrer son but.

Avec ce match nul, Liverpool occupe la 2e place de Premier League, un point devant City, 3e.