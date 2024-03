Kobbie Mainoo ajouté à la sélection anglaise en vue du match contre la Belgique

Le jeune Kobbie Mainoo, 18 ans, a été ajouté à la sélection anglaise en vue des deux rencontres de préparation à l'Euro 2024 de football contre le Brésil (samedi) et la Belgique (mardi prochain), a annoncé mardi la fédération anglaise.

Le milieu de terrain de Manchester United avait initialement été sélectionné chez les espoirs. Il a finalement été intégré au noyau A dirigé par Gareth Southgate, rejoignant les 25 autres sélectionnés. Il s'agit de sa première sélection chez les 'Three Lions'.

Mainoo a disputé 14 rencontres de championnat cette saison, marquant un but. Il a aussi pris part à quatre rencontres (un but) de FA Cup et deux de Ligue des Champions.