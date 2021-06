La Belgique affrontera le Portugal ce dimanche à 21h en huitième de finale de l'Euro 2020. Yannick Carrasco a participé à la conférence de presse des Diables Rouges ce jeudi.

Les Belges ont joué leur dernier match lundi. Pour les Portugais, c'était ce mercredi soir. Les Diables bénéficieront donc de deux jours de repos supplémentaires. Pour Yannick Carrasco, cela n'aura pas beaucoup d'impact. "Je pense que ce n'est pas vraiment un avantage. En sachant qu'au haut niveau, tout le monde joue plus ou moins tous les trois jours. Donc on est assez habitué. Ce sont des joueurs qui jouent dans l'élite. Ils ont l'habitude de jouer tous les trois jours, donc notre corps est habitué à pouvoir enchaîner les matchs et à jouer de grosses rencontres", a explique l'attaquant de l'Atlético Madrid.