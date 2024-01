La Belgique jouera face au Monténégro le 5 juin et au Luxembourg le 8 juin à Bruxelles

La dernière répétition officielle se déroulera contre le Grand-Duché du Luxembourg. Elle se jouera le samedi 8 juin à 20h00 toujours à Bruxelles. Prévue initialement le dimanche 9 juin, jour des élections en Belgique, elle a été avancée d'un jour.

Le Monténégro, 70e au classement FIFA, n'a rencontré la Belgique qu'à une seule occasion. En mai 2012, la rencontre s'était soldée par un partage 2-2. Kevin Mirallas et Eden Hazard ont marqué les buts belges. Les Monténégrins ont terminé troisièmes du groupe G de qualification de l'Euro avec 11 points, derrière la Hongrie (18), la Serbie (14) et devant la Lituanie (6) et la Bulgarie (4).