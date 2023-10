La Belgique s'impose 2-3 en Autriche et valide son ticket pour l'Euro

La Belgique s'est qualifiée pour la septième phase finale du Championnat d'Europe de football de son histoire. Les Diables Rouges se sont imposés 2-3 en l'Autriche, vendredi, à Vienne, pour leur sixième match de qualification dans le groupe F. Dodi Lukebakio (12e et 55e) et Romelu Lukaku (58e) ont permis aux Belges de mener 0-3, mais Konrad Laimer (73e) et Marcel Sabitzer (84e, sur penalty) ont relancé le suspense, alors qu'Amadou Onana (78e) a été exclu. Les Diables ont tenu bon et ont validé leur ticket pour l'Euro 2024 en Allemagne.