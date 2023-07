Lars Dendoncker met fin à sa carrière à 22 ans à cause de problèmes cardiaques

"Enfant, je n'avais qu'un seul rêve: devenir footballeur professionnel. Mais ma carrière professionnelle a malheureusement été très éphémère", a-t-il écrit. "En raison de mes problèmes cardiaques, j'ai décidé d'arrêter pour ma propre santé. Cette décision a été et restera la plus difficile à prendre. Mais il n'y a pas de retour en arrière possible et je dois me tourner vers l'avenir."

Lars Dendoncker a fait ses classes dans les équipes de jeunes du Club de Bruges avant de rejoindre les jeunes de Brighton il y a trois ans. Après une année en Angleterre, il a été prêté au club écossais de St. Johnstone, où il a également fait ses débuts en tant que footballeur professionnel. Il n'y a cependant joué que quelques matches, avant de revenir à Brighton au début de l'année dernière. Il était sans club depuis juillet dernier.