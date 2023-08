L'AS Rome officialise l'arrivée de Romelu Lukaku

Après cet épisode, Lukaku avait été cité du côté de l'Arabie saoudite. Il a finalement opté une saison de plus en Serie A, mais du côté des 'Giallorossi' où il retrouvera José Mourinho, qu'il a connu lors de son passage à Chelsea (2013-2014, quatre matchs) et à Manchester United (2017-2018, 66 matchs et 44 buts). Il s'agira de la quatrième saison du Belge dans le championnat italien. Sous les couleurs de l'Inter, il y avait disputé 97 rencontres et inscrit 57 buts. Au total, il compte 132 matchs et 78 buts pour les 'Nerazzurri'.