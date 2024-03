Le Family Day a attiré environ 2.000 personnes à Tubize

Ils étaient environ 2.000 supporters à s'être déplacé pour assister notamment à une séance d'entraînement, d'une heure et quart, dispensée par Domenico Tedesco à 23 de ses joueurs. Hormis Koen Casteels et Romelu Lukaku, tous étaient au rendez-vous. Les deux espoirs qui avaient pris part à la séance du matin, Jorne Spileers et Arne Engels, n'étaient cette fois pas de la partie, s'entraînant avec les U21.

"Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Profitez bien de l'entraînement, des stars, de cette belle journée. C'est un jour parfait", a lancé le sélectionneur des Diables Rouges à l'assemblée avant de dispenser son entraînement à l'issue de laquelle deux Diables ont pris la parole.