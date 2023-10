Le match contre la Belgique est "comme une finale" pour le sélectionneur de l'Autriche

"Nous allons tout faire pour gagner contre la Belgique et terminer en tête du groupe", a expliqué Rangnick, cité par la fédération autrichienne (OFB). Finir premier du groupe est important en vue de la répartition des chapeaux pour le tirage au sort. "C'est pourquoi nous ferons tout pour laisser la Belgique derrière nous", a prévenu le sélectionneur de l'Autriche.

Rangnick doit composer avec plusieurs absents, dont le capitaine David Alaba (Real Madrid), les défenseurs Stefan Posch (Bologne), Gernot Trauner (Feyenoord) et Phillipp Mwene (Mayence) et les attaquants Marko Arnautovic (Inter Milan), Karim Onisiwo (Mayence) et Michael Gregoritsch (Fribourg), qui avait marqué le but autrichien à l'aller (1-1). "Nous avons quelques absents de plus que notre adversaire. Ce ne sera pas facile. Il faudra une excellente performance, en tant qu'équipe soudée soutenue par le public", a résumé Rangnick.