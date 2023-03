Le sélectionneur allemand reconnaît qu'il y a "encore beaucoup de travail"

Il s'agit d'une victoire historique pour les Belges, puisque la dernière victoire belge contre l'Allemagne remonte à 1954. La dernière victoire sur le sol allemand remontait même à 1910.

"Nous avons été beaucoup trop passifs et n'avons pas réussi à mettre la pression sur l'adversaire", a dû admettre Hansi Flick, le sélectionneur national allemand, après la rencontre. "Nous avons vu que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous devons être plus actifs sur le terrain. Sur le troisième but, nous avons laissé trop d'espace et nous devons mieux défendre. Kevin De Bruyne, lui, a montré qu'il était un excellent joueur."