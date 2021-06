Le sélectionneur portugais voit la Belgique comme un des favoris de l'Euro

Selon Fernando Santos, coach de la sélection nationale portugaise, plusieurs pays peuvent prétendre à la victoire finale lors du prochain Euro (du 11 juin au 11 juillet). Outre sa propre équipe, qui est championne en titre, l'entraineur de 66 ans tient notamment compte des champions du monde français, des Pays-Bas, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie et la Belgique.



"Ils sont les favoris. Mais il y a aussi la Croatie, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec eux" a déclaré Santos à l'agence de presse Lusa. "Il y a plusieurs équipes avec du potentiel et il y a toujours des surprises".

Santos cite en exemple le Pays de Galles, demi-finaliste lors de la précédente édition en 2016. Les Gallois avaient d'ailleurs éliminé les Diables Rouges en quarts de finale avant que le Portugal ne mette fin à leur parcours.

Le champion d'Europe en titre a tiré une phase de poule compliquée avec la France et l'Allemagne. Le Portugal ouvrira son Euro le 15 juin contre la Hongrie.