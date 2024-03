Les Diables connaîtront leur 3e adversaire la semaine prochaine à l'issue des barrages

Les demi-finales de ce groupe B verront jeudi Israël affronter l'Islande à Budapest et la Bosnie-Herzégovine recevoir l'Ukraine à Zenica. Ces matchs se jouent en une manche, avec prolongation et tirs au but si besoin. Les deux vainqueurs disputeront le 26 mars la finale, qui déterminera quel sera le troisième adversaire des Diables cet été en Allemagne.

Si l'Ukraine se qualifie pour la finale, elle jouera "à domicile" à Wroclaw, en Pologne, en raison de la guerre en Ukraine. Israël joue pour sa part dans la capitale hongroise en raison du conflit en Palestine.

Les Diables Rouges débuteront l'Euro contre la Slovaquie le 17 juin à Francfort. Ils défieront la Roumanie le 22 juin à Cologne. Les troupes de Domenico Tedesco termineront la phase de groupes le 26 juin contre le vainqueur du groupe B des barrages.

Dans le groupe A, la Pologne recevra l'Estonie et le Pays de Galles la Finlande. Le groupe C propose des duels entre la Géorgie et le Luxembourg et entre la Grèce et le Kazakhstan.