Les Diables Rouges affronteront l'Irlande à Dublin le 23 mars

La dernière confrontation entre les deux équipes avait eu lieu le 26 mars 2022, également dans le stade Aviva, et s'était soldée par un match nul 2-2. Depuis, les Irlandais ont manqué la qualification pour l'Euro dans le groupe B, terminant 4e derrière la France, les Pays-Bas et la Grèce avec 6 points. Seul Gibraltar (0 point) a fait moins bien.

Il s'agira de la 17e rencontre entre les deux pays, après six victoires pour la Belgique, quatre pour l'Irlande et six matches nuls. Elles s'étaient également rencontrées en poules de l'Euro 2016, lorsque les Diables Rouges s'étaient imposés 3-0 grâce à un doublé de Romelu Lukaku, notamment.