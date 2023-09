Les Diables Rouges au complet à l'entraînement à la veille du match contre l'Estonie

Sous une température plus douce que les derniers jours et un ciel radieux, Tedesco et ses assistants sont montés en premiers sur la pelouse fraîchement arrosée. Arnaud Bodart et Thomas Kaminski ont suivi, avec le reste de l'équipe dans leur sillage.

Les désormais ex-coéquipiers à Leicester, Timothy Castagne, Youri Tielemans et Wout Faes ont jonglé avec le ballon tandis que tout le groupe se préparait. Le sélectionneur a ensuite demandé aux joueurs de former des groupes de huit pour disputer un toro, dans une ambiance au beau fixe.