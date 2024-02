Les Diables Rouges connaîtront leurs adversaires pour l'édition 2024-2025 jeudi

Les Diables Rouges seront dans le pot 2 de la Ligue A avec le Danemark, le Portugal et la Hongrie sur base des résultats de l'édition 2022-2023. La Belgique n'était pas parvenue à se qualifier pour le Final Four, terminant 2e de son groupe derrière les Pays-Bas.

L'Espagne, tenante du titre, la Croatie, l'Italie et les Pays-Bas, les quatre qualifiés pour le Final Four de la précédente édition, formeront le pot 1. La Suisse, l'Allemagne, la Pologne et la France composeront le pot 3. Dans le pot 4, on retrouvera les quatre nations promues de Ligue B: Israël, Bosnie-Herzégovine, Serbie et Écosse.