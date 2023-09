Les Diables Rouges doivent retrouver l'inspiration et convaincre contre l'Estonie

En effet, les Diables ont manqué de convaincre les observateurs au cours des dernières rencontres. Le souvenir du match nul contre l'Autriche (1-1) n'a pas été effacé par les victoires en Estonie (0-3) et en Azerbaïdjan, et les hommes de Domenico Tedesco voudront entamer la phase retour du bon pied.

Le sélectionneur national est largement revenu sur la performance mitigée des Diables Rouges à Bakou, lundi en conférence de presse. Contre l'Estonie à Bruxelles, pour la 150e sélection de Jan Vertonghen, il espère voir une nette amélioration en perte de balle, avec un pressing plus organisé et patient. Défensivement, l'Italo-Allemand veut élever le niveau, et éviter les erreurs commises lors des derniers matches.