L'Irlande, première étape sur la route vers l'Euro pour les Diables

Après des qualifications rondement menées (six victoires et deux partages, dont le match arrêté contre la Suède), les troupes de Domenico Tedesco se sont retrouvées cette semaine à Tubize pour le dernier rassemblement avant celui de l'Euro. Le sélectionneur a opté pour la continuité, avec un seul nouveau, Koni De Winter, et le retour de Thomas Meunier comme choix marquants. Charles De Ketelaere est venu s'ajouter à la liste des absents déjà connus, qui comprend, notamment, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco et Thibaut Courtois. Indisponibles samedi, Romelu Lukaku et Koen Casteels pourraient être de retour pour le déplacement en Angleterre mardi.

Le sélectionneur compte "essayer quelques petites choses" contre les Irlandais. "Mais tout ce que nous essayerons aura un sens. Nous parlons de certains points. Il y aura quelques tests, mais pas de grosses surprises", a-t-il expliqué en conférence de presse.