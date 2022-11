Loïs Openda, buteur, veut éviter l'alarmisme après la défaite: "Ce n'était qu'un match de préparation" (vidéo)

Loïs Openda a marqué des points avec les Diables Rouges. L'attaquant de Lens est monté pour la seconde période contre l'Egypte, inscrivant le seul but de notre équipe nationale dans ce match de préparation pour la Coupe du Monde.

Une défaite 1-2 qui passe mal et qui peut inquiéter les supporters. Mais pour lui, il faut éviter de tomber dans le pessimisme. "Ce n'est qu'un match de préparation", a tempéré l'attaquant. "C'est à nous de nous concentrer et d'essayer de gagner les matchs de poules. Nous, on a toujours autant de confiance, ce qui compte, c'est le match de mercredi et on verra ce qu'il va se passer. On sait qu'on y va avec un bon état d'esprit, les plus anciens sont là pour mener le groupe pour faire de belles choses", précise-t-il.

A titre personnel, il est heureux de sa prestation, à raison. "C'est important de marquer pour ma confiance. Mais ce n'est qu'un match amical et il faut se concentrer pour les mettre en phase de poules".