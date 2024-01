L'Union belge envisage de discuter d'une prolongation du contrat de Tedesco avant l'Euro

Lorsqu'il a été nommé sélectionneur fédéral il y a un peu moins d'un an, Domenico Tedesco s'est engagé jusqu'au terme de l'Euro 2024. Piet Vandendriessche, au nom de la fédération, n'a pas caché qu'il souhaitait continuer avec l'Italo-Allemand après le championnat d'Europe des nations.

"J'ai déjà eu un entretien d'une heure et demie avec Tedesco, qui s'est déroulé de manière très amicale et constructive", a déclaré Piet Vandendriessche vendredi. "Il a rajeuni les Diables Rouges et il nous a qualifés pour l'Euro quelques matchs avant la fin des qualifications. Nous pouvons donc envisager la suite avec optimisme".