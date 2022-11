Mondial 2022 - La Croatie, futur adversaire des Diables, victorieuse de son dernier test avant le Qatar

(Belga) La Croatie, vice-championne du monde 2018, a battu l'Arabie saoudite (1-0) mercredi sur un but tardif d'Andrej Kramaric, s'imposant a minima lors de son dernier match de préparation pour le Mondial 2022, à une semaine de ses débuts au Qatar face au Maroc.

Devant des tribunes clairsemées et sous la chaleur de Riyad, l'attaquant de Hoffenheim a repiqué au beau milieu de la défense saoudienne pour inscrire l'unique but de ce match équilibré, où le meneur Luka Modric, Ballon d'Or 2018, est entré en jeu pour la dernière demi-heure. Les Croates, versés dans le groupe F avec la Belgique, le Canada et le Maroc, entreront en lice le 23 novembre contre les Marocains au stade Al Bayt d'Al Khor, au nord de Doha, tandis que l'Arabie saoudite débutera le 22 novembre contre l'Argentine, dans un groupe C où figurent aussi le Mexique et la Pologne. Les Diables Rouges affronteront les Croates le 1er décembre pour le compte de la 3e journée du groupe F. (Belga)