Les Diables Rouges débutent demain leur campagne qualificative pour le mondial au Qatar prévu fin 2022. Des qualifications qui se tiendront sur une année civile (au lieu de deux habituellement), ce qui rajoute des semaines intenses au calendrier des joueurs.

Les Diables Rouges vont commencer leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Le 24 mars, les Diables reçoivent le Pays de Galles dans le stade de Louvain. Le samedi 27 mars ils se déplacent en République Tchèque et le mardi 30 c’est la Biélorussie qui viendra défier les n°1 du classement FIFA. "Ce sont trois matchs tout à fait abordables" déclare notre consultant RTLsport Frederic Gounongbe.

"Je vois un contexte qui est particulier" poursuit-il, "parce que souvent, en mars, à quelques mois d’un tournoi majeur, ce sont souvent des matchs amicaux. Ici ça n’est pas le cas, il faudra se rendre compte de l’importance de ces matchs-là et ne pas se relâcher."

Un contexte particulier pour un début de campagne intense marqué par la sélection de plusieurs jeunes joueurs comme Jérémy Doku, Charles De Ketelaere ou Albert Sambi-Lokonga.

Pour notre consultant Philippe Vande Walle, "[Roberto Martinez] est un gars qui gère [l’intégration des jeunes] en bon père de famille". "C’est un rassembleur en plus d’être coach" poursuit-il.

"C’est positif chaque fois qu’il y a des jeunes qui sont appelés" souligne Frederic Gounongbe. Pour lui, les petits nouveaux ont le mérite d’avoir du talent. "Quand on voit leur niveau en club c’est rassurant" dit-il avant de reconnaitre que la génération actuelle "va être très difficile à remplacer".

Heureusement, le remplacement des cadres de l’équipe nationale peut attendre encore un peu. Même si les années passent et que nos Diables prennent de l’âge, le moment de la retraite n’a pas encore sonné. "C’est clair qu’il faut tout doucement commencer à assurer le futur" pense Philippe Vande Walle. "Il faut intégrer [les nouveaux] progressivement, toujours avoir une colonne vertébrale avec de l’expérience et ça on l’a."

Pour Frederic Gounongbe, non seulement les Diables ne sont pas trop vieux mais ils sont encore capables de gagner un tournoi. "Il y a des joueurs qui arrivent en forme. Encore plus en forme qu’en 2018 (pour la Coupe du monde, ndlr). Je pense à Lukaku, De Bruyne ou Tielemans qui est l’un des joueurs les plus importants à Leicester." Même son de cloche pour Philippe Vande Walle pour qui gagner un trophée passera par "une gestion de l’expérience acquise et une gestion des blessés".

Avec Axel Witsel et Eden Hazard à l’infirmerie pour un temps encore indéterminé, la gestion des blessés commence tout de suite pour Roberto Martinez. Witsel travaille dur à sa revalidation mais le chemin des terrains est encore long pour le joueur du Borussia Dortmund.

Pour le cas Hazard, c’est le flou total. Avec ses blessures à répétition, personne ne sait quand il pourra retrouver son meilleur niveau. Son absence qui poserait problème à plusieurs niveaux. Premièrement pour ce qui est de la percussion de notre attaque, sa présence attire les défenseurs adverses et ses dribles sont une arme non-négligeable.

Ensuite un problème apparait au niveau du plan de jeu de Roberto Martinez. "S’il est absent alors la question du système va se poser" analyse Frederic Gounongbe. "Si Eden n’est pas là, c’est numériquement Kevin De Bruyne qui prendrait sa place mais il est meilleur quand il est au cœur du jeu donc c’est important de le retrouver dans le milieu."

"Donc la question de l’absence d’Hazard est importante parce qu’elle pourrait amener à un changement de système de jeu pour pouvoir garder De Bruyne à sa place idéale." conclu notre consultant.