"Nous voulons nous tester et voir où nous sommes", explique Domenico Tedesco

Tedesco est toujours invaincu depuis qu'il a pris la tête de l'équipe nationale, avec huit victoires et trois défaites. Le sélectionneur ne pense pas qu'un mauvais résultat mardi, trois jours après une performance décevante en Irlande (0-0), ébranlerait la confiance de ses troupes. "La confiance en nous est là, indépendamment du match en Irlande ou indépendamment du match de demain, cela ne changera rien. Cela peut nous donner encore plus de confiance en nous", estime Tedesco. "Parfois, des choses négatives peuvent aussi aider à franchir un pas. En revoyant le match en Irlande, tout n'était pas mauvais. Par exemple, nous avons pressé avec une haute intensité en première période."

Tedesco se dit "très heureux" après sa première année de mandat. "Car nous avons une très bonne équipe et l'ambiance est fantastique. Nous apprécions être ensemble. Par exemple, aujourd'hui, nous avons beaucoup voyagé et on n'a jamais senti le stress d'être ensemble. C'est quelque chose que j'apprécie et c'est dommage que demain soir c'est fini avant le rassemblement pour l'Euro. Et je souhaite que nous gardions cette ambiance pour l'Euro."