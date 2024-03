Olivier Deman estime avoir "beaucoup progressé en peu de temps" au Werder Brême

"C'est une très belle année d'apprentissage pour moi en Allemagne. Je trouve que j'ai beaucoup progressé en six mois. Je suis un autre joueur en côtoyant d'autres joueurs, d'autres équipes, en évoluant dans un autre rythme. Je me sens plus fort sur le plan de la puissance physique, mais aussi de façon générale, je me sens un joueur plus complet. Il y a une grosse intensité de façon générale dans le championnat. J'ai eu besoin d'une période d'adaptation parce que le jeu va plus vite, toujours vers l'avant, et plus technique. Mais c'est un environnement idéal pour progresser et j'apprends beaucoup aussi dans la construction du jeu."

Oliver Deman compte 8 sélections et est monté deux fois au jeu. Brièvement en Estonie en juin dernier, mais surtout il y a été titulaire le 15 novembre contre la Serbie en préparation.