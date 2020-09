Participez à notre concours pour le match amical Belgique - Côte d'Ivoire!

Les Diables Rouges vont continuer à jouer sans supporters. Jeudi 8 octobre, la rencontre amicale contre la Côte d'Ivoire se déroulera à huis clos au stade Roi Baudouin de Bruxelles.

Mais l'Union belge de football (RBFA) va permettre à plusieurs supporters d'assister au match Proximus Basecamp de Tubize. "En compagnie de quatre amis ou copines, vous regarderez le match sur un fantastique écran géant depuis le centre d'entraînement des Diables Rouges, où vous bénéficierez aussi d'un tour guidé exclusif. Dans le respect des mesures d'hygiène anti-COVID. Vous y testerez également votre niveau à FIFA contre nos eDevils, nos meilleurs e-sportifs. supporters. Une navette privée viendra vous chercher à la maison et vous ramènera chez vous en toute sécurité le soir. Vous pourrez aussi manger et boire tout au long de la soirée. Que demander de plus?", a indiqué la Fédération.

