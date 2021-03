Voici la réaction de l'attaquant des Diables Rouges Christian Benteke après l'écrasante victoire de la Belgique sur la Biélorussie (8-0) mardi soir à Louvain.

La Belgique s'est largement imposée (8-0; résumé) mardi soir contre la Biélorussie à l'occasion de la 3e journée des qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar. "Je suis très content de mon but. Mais je suis aussi fier de l'effectif car on a gardé notre sérieux. On est resté professionnel de la première à la dernière minute", a expliqué Christian Benteke au micro de la RTBF à l'issue de la rencontre.

Au niveau personnel, l'attaquant des Diables Roues a eu une petite demi-heure de jeu. Ce fut suffisant pour inscrire un but. "Je suis monté avec un état d'esprit déterminé. Le coach avait dit qu'il ferait tourner son effectif, je savais que c'était l'occasion pour moi de me montrer et de lui montrer que je suis toujours là et qu'il peut compter sur moi. Frustré d'être derrière Batshuayi? Je ne suis pas frustré. Je ne regarde pas Michy. C'est frustrant de ne pas pouvoir commencer ce match, je m'attendais à avoir plus de temps de jeu. Une revanche, ce but? Non, c'est juste le fruit de mon travail. Je suis quelqu'un qui n'a jamais été en position favorable dernièrement. Il faut aussi respecter le travail de Romelu Lukaku, ce qu'il fait devant. Il fallait que je me montre sur ce match, je suis content parce c'est ce que j'ai fait".