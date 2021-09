Roberto Martinez désigne le responsable sur le deuxième but encaissé par les Diables: "C'est ma faute"

Les Diables Rouges se sont imposés 2-5 sur la pelouse du stade A. Le Coq, à Tallinn en Estonie dans le cadre des qualifications pour le mondial 2022. Le sélectionneur Roberto Martinez était globalement satisfait de la prestation de ses joueurs mais il regrette les deux buts encaissés par son équipe.

Après le match qui opposait les Diables Rouges à leurs homologues estoniens, Roberto Marinez était à moitié content de la victoire de ses joueurs (2-5). "Gagner 2-5 c'est bien mais encaisser 2 buts c'est moins bien. On a créé beaucoup d'occasions mais je suis content de l'entente sur le terrain." souligne le tacticien espagnol.

Pas le bon moment

Une victoire qui fait du bien malgré tout et qui en appelle d'autres. Les Diables vont encore jouer deux matchs dans les jours qui viennent, le prochain dimanche à Bruxelles contre les Tchèques. Un rendez-vous qu'il ne faudra pas rater, la République Tchèque était 2e du groupe, à 3 points des Diables qui occupent la première place. Pour le coach Martinez, il faudra d'autant plus faire attention car "ces rassemblements de septembre ne sont pas les plus faciles. Il y a de la déconcentration et ce ne sont pas toujours les favoris qui gagnent." a-t-il regretté.

Lorsqu'on lui demande d'analyser les deux buts encaissés par ses joueurs, Martinez désigne un responsable : lui-même. "Pour le premier but encaissé, il faut féliciter les Estoniens pour leur début de match. Pour le deuxième, c'est dû à la distraction liée aux changements. C'est probablement plus de ma faute que de celle des joueurs." Malgré ces deux buts encaissés, le sélectionneur retiendra essentiellement le bon état d'esprit de ses joueurs. "On est resté fidèle à notre jeu et très mature."

Après ce déplacement à Tallinn, la Belgique accueillera dimanche à Bruxelles la République tchèque, 2e du groupe à trois longueurs des Diables.