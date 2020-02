Roberto Martinez lâche UNE BOMBE: l'Espagnol annonce qu'il va prolonger avec les Diables Rouges

Roberto Martinez était ce matin l'invité de l'émission française Téléfoot, diffusée chaque dimanche sur TF1. En pleine négociation contractuelle, l'Espagnol a annoncé vouloir poursuivre l'aventure avec les Daibles Rouges.

Les journalistes ont obtenu une question signée Thorgan Hazard, qui, dans son humour habituel, a demandé à son coach s'il allait ou non rester avec la Belgique. La réponse est limpide: "Oui" a déclaré l'Espagnol, qui devrait donc rester sur le banc des Belges après l'Euro 2020.

Mais Roberto Martinez n'en est pas resté là. Le sélectionneur fédéral a profité de son passage pour faire le point sur la situation du vestiaire. Il a notamment affirmé que Marouane Fellaini pourrait retrouver la sélection belge et s'est exprimé sur la défaite en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. "Personne n'est jamais prêt à perdre une demie de Coupe du monde. On avait quelque part besoin de cette expérience", a-t-il déclaré, espérant pouvoir en profiter pour briller à l'Euro 2020. "On a progressé depuis cette demi-finale. On possède plus de joueurs qui nous permettent de développer le style que l'on veut afficher. On est moins dépendants de certains éléments", a-t-il précisé.

De l'ambition en 2020

L'Espagnol a aussi rappelé que la Belgique disputerait le tournoi continental avec de l'ambition. "On a placé la barre haut en 2018 et on doit continuer ainsi. L'objectif est-il de le gagner ? On va en tout cas essayer de le faire", a-t-il affirmé, expliquant que les Diables Rouges appréciaient la pression.

Martinez s'est ensuite illustré par certains compliments à l'égard de Diables Rouges, affirmant notamment que Kevin De Bruyne était "le meilleur joueur du monde à son poste" et qu'il pouvait prétendre au Ballon d'Or dans quelques années.

Roberto Martinez est arrivé à la tête de la sélection belge après l'Euro 2016. Il avait prolongé son contrat jusqu'en juillet 2020 à quelques semaines de la Coupe du Monde 2018, où la Belgique avait brillé. Convoité par de grandes formations européennes, il avait refusé des offres importantes pour rester en poste jusqu'à l'Euro 2020, disputé cet été.

Reste maintenant à attendre la confirmation de l'Union belge !