Romelu Lukaku n'affrontera pas l'Islande: "C'est une opportunité pour Michy Batshuayi", assure Roberto Martinez

"Romelu Lukaku et Brandon Mechele ne joueront pas mardi soir", a déclaré le sélectionneur national Roberto Martinez lundi au centre national à Tubize. Mardi soir, la Belgique défiera l'Islande à huis clos au Stade Roi Baudouin à l'occasion de la 2e journée du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations.

Hormis Lukaku et Mechele, qui se sont entraînés individuellement lundi, le Catalan a assuré que l'ensemble de son effectif était revenu de Copenhague sans souci physique. Après sa longue saison avec l'Inter, ponctuée par une finale perdue en Europa League, Romelu Lukaku a reçu du repos. Son absence pourrait profiter à Michy Batshuayi, de retour dans le groupe. "C'est une opportunité pour Michy, qui paraît déjà très en forme à l'entraînement", a lancé Roberto Martinez, qui avait prévu que certains joueurs ne disputeraient qu'une seule des deux rencontres lors de cette trêve internationale, à l'instar de Timothy Castagne et Thomas Meunier. "Michy Batshuayi ne pouvait pas nous rejoindre en début de rassemblement. Mais il pourrait être impliqué lors du match de mardi", a assuré le technicien. Récemment devenu papa, Kevin De Bruyne est lui aussi de retour en sélection après avoir manqué le match à Copenhague. "Il peut jouer 90 minutes. Cela pourrait dépendre de la physionomie de la rencontre."

Roberto Martinez a également évoqué le cas de son capitaine Eden Hazard, présent depuis le début mais resté sur le banc samedi au Danemark. "Il se sent bien mais nous devons rester très prudents. Nous ne voulons prendre aucun risque. Nous mesurerons après l'entraînement de lundi soir s'il peut participer à la rencontre de mardi", a expliqué le sélectionneur, qui voulait malgré tout pouvoir compter sur son capitaine pour cette première trêve internationale en 2020. "J'avais besoin de lui, sa présence est importante."

Samedi, les Diables Rouges, malgré l'absence de plusieurs cadres, ont su gérer sereinement leur rentrée en battant le Danemark (0-2). Sans Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois, la phalange du Catalan s'est montrée sereine et réaliste, marquant un but lors de chaque mi-temps via Jason Denayer et Dries Mertens. Après la victoire acquise à Copenhague, Batshuayi et De Bruyne ont rejoint la sélection alors que Yannick Carrasco a quitté les Diables pour regagner Madrid, en accord avec son club de l'Atlético. Thibaut Courtois avait lui regagné le Real Madrid avant même le duel au Parken Stadium.