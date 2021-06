Ce mercredi, Romelu Lukaku a proposé au public de lui poser des questions sur son compte Twitter. Le Diable Rouge a répondu à plusieurs dizaines de messages. L'un d'eux a abordé les problèmes mentaux liés à la période de confinement. Dans sa réponse l'attaquant révèle avoir vécu des problèmes mentaux en 2018, année où il évoluait encore à Manchester United.

"J'ai souffert de maladie mentale pendant le confinement. En tant que joueur, comment avez-vous géré la maladie mentale, Big Rom?", a demandé Kaio-Shin, un fan. Voici la réponse du Diable Rouge: "Je suis passé par quelques problèmes en 2018. J'en parlerai très bientôt".

Comment gérez-vous les critiques injustes?

Une autre personne a demandé à Romelu Lukaku comment il avait géré les critiques qu'il a subies au fil de sa carrière. "Comment gérez-vous les critiques injustes que vous avez reçues des fans? Votre première touche de balle, ne pas être un buteur de classe mondiale alors que les chiffres montraient l'exact inverse", a-t-elle demandé. Le Belge a commencé sa réponse par une abréviation: "Idgaf", c'est-à-dire "I don't give a fuck", qu'on peut traduire par "Je m'en fous". "Je pense que mon travail en coulisse montre ma mentalité. J'essaie toujours de m'améliorer et le plus important de gagner des matchs", a poursuivi Big Rom.

Toujours dans la case "critiques", un fan a demandé à notre attaquant quelle était la "mauvaise chose" qu'on lui ait dit qu'il l'a le plus poussé à devenir "la meilleure version de lui-même". "Je ne suis pas intelligent", a simplement répondu Romelu Lukaku.

L'impact de la Serie A, de l'Inter et du coach?

Enfin, le Diable Rouge a aussi expliqué en quoi l'Inter Milan, le championnat italien ou son entraîneur, l'avaient aidé à "devenir bien meilleur et un buteur plus chirurgical" et à "avoir une forme exceptionnelle au cours des deux dernières années". La réponse du Belge: "La Serie est vraiment difficile tactiquement. Chaque match est différent et, parfois, vous n'avez qu'une seule chance par match, vous devez donc la saisir".