Roméo Lavia, pépite du football belge, serait devenu une piste prioritaire de ce très grand club

On n'a pas fini d'entendre parler de lui. Roméo Lavia, 19 ans, joue à peine sa toute première saison au plus haut niveau professionnel en Premier League, qu'il attire déjà les convoitises, et pas des moindres ! Les rumeurs existent depuis plusieurs mois, mais d'après les informations du média Football Insider, Lavia serait désormais une priorité pour Chelsea.

Le club londonien recrute beaucoup de jeunes prodiges afin de construire un projet sur du long terme, même si les débuts sont catastrophiques. En outre, une place se libérera dans au milieu de terrain des Blues puisque le contrat de Ngolo Kante arrive à terme le 30 juin 2023.

Bien que Roméo Lavia crève l'écran, il risque d'être relégué dès la fin de saison avec son club. Southampton est actuellement dernier du championnat britannique avec 4 points de retard sur le premier sauvé. Le tout alors qu'il ne reste plus que 6 matchs à jouer et que les Saints ont un calendrier compliqué (Newcastle, Brighton, Liverpool...). En cas de rélégation, un départ de la pépite n'est pas à exclure, que du contraire.