Rupture du tendon d'Achille pour Axel Witsel qui pourrait manquer l'Euro

(Belga) Sorti blessé avec Dortmund face à Leipzig samedi, Axel Witsel souffre d'une rupture du tendon d'Achille, a communiqué Dortmund dimanche. Le Diable Rouge sera absent durant de longs mois et sa participation à l'Euro, prévu du 11 juin au 11 juillet, est donc fortement compromise.

Witsel, qui fête ses 32 ans ce mardi, s'est blessé seul samedi lors du duel face à Leipzig, remporté 0-2 par Dortmund. Le Diable Rouge a ressenti une douleur au niveau du tendon d'Achille gauche lors d'une prise d'appui. "Il a senti quelque chose au tendon d'Achille" avait déclaré Edin Terzic, l'entraîneur du BVB, après la rencontre. "Nous espérons obtenir des informations le plus rapidement possible et que cela ne prendra pas trop de temps." Le Diable Rouge a passé des examens supplémentaires dimanche qui ont confirmé la nature de la blessure. "Toute la famille du BVB croise les doigts pour le prompt rétablissement d'Axel Witsel", a écrit Dortmund dans son communiqué. Avec 108 sélections avec les Diables Rouges, l'ancien joueur du Standard est une des pièces maîtresses de l'effectif de Roberto Martinez qui pourrait être privé de son milieu défensif lors du prochain Euro, prévu du 11 juin au 11 juillet. L'Euro était initialement prévu du 12 juin au 12 juillet 2020 mais a été reporté d'un an à cause de la pandémie de coronavirus. (Belga)