Southgate n'a "jamais vu" autant d'indisponibles, "mais c'est une occasion pour d'autres"

Le buteur de Brentford Ivan Toney "sera sûrement impliqué" dans le match, a annoncé Southgate. "Je dois dire qu'avec tout ce qu'il s'est passé, le plan initial pour la semaine est un peu différent. Nous découvrons probablement plus de joueurs, mais c'est utile. Voir tous ces joueurs contre une opposition de haut niveau nous aidera à prendre de meilleures décisions plus tard."

Southgate devra se passer, notamment, d'Harry Kane, Bukayo Saka, Harry Maguire, Kyle Walker, Jack Grealish et Trent Alexander-Arnold. "C'est un nombre incroyables d'indisponibles", a regretté le sélectionneur. "Je n'ai jamais connu cela avant. Mais cela signifie qu'il y a des opportunités pour d'autres joueurs. Nous avons vu contre le Brésil des joueurs se mettre en avant et saisir ces opportunités, ce qui est bon pour nous."

Southgate a confirmé la présence de Jude Bellingham, qui avait écourté un entraînement. "Il a eu une crampe l'autre jour, il a manqué quelques matchs récemment." Jordan Henderson ne sera "probablement" pas en mesure de jouer 90 minutes, tandis que Cole Palmer "a repris l'entraînement, donc c'est possible."

Les 'Three Lions' ont été battus 0-1 par le Brésil samedi. "Nous jouions très bien, nous étions à l'aise et nous contrôlions le match. Et une contre-attaque a tout changé", a expliqué Southgate. "Nous avons montré à l'équipe tous les aspects qui étaient bons. Mais dans le dernier tiers du terrain, nous n'avons pas produit ce moment de qualité, cette dernière passe, ce dernier centre ou cette conclusion, et c'est là que tu gagnes des matchs. Contre les meilleurs, tu n'as pas beaucoup d'occasions, alors il faut être précis à ce moment-là".