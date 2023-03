Tedesco heureux d'un succès historique: "on devait finir le match en première mi-temps"

"C'était un match spécial en effet, déjà parce que c'est spécial pour moi d'être sélectionneur de la Belgique et venir ici c'est beaucoup d'émotions", a commenté le technicien italo-allemand au micro de la RTBF. "C'est la première fois en plus depuis 69 ans que la Belgique gagne contre l'Allemagne, et gagner ici cela n'arrive pas si souvent non plus. Je suis très heureux d'avoir fait partie de ça. On voulait être présent dès le début de match, en les pressant très haut, en tentant notre chance au but. On a été bon aussi en possession de balle, mais on devait pouvoir tuer le match en première période. On a eu les occasions pour pouvoir marquer encore plus. Et si c'est 3-0 à la mi-temps, normalement le match est fini."