La Belgique affrontait l'Estonie ce soir dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Les Diables se sont imposés 2-5, une victoire en demi-teinte avec un secteur offensif à la fête tandis que la défense tire la tête.

Thibaut Courtois s'est montré modéré après la victoire de la Belgique contre l'Estonie 2-5. Malgré la victoire, le gardien s'est retourné deux fois. Ça n'empêche pas notre 'pieuvre' de se montrer constructif et surtout de protéger les nouveaux joueurs.

"Je retiens la victoire." déclare d'emblée l'ancien joueur de Genk. "On a travaillé toute la semaine sur les espaces dans notre dos et on prend deux buts comme ça. C'est dommage. Après, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui ont joué. On doit analyser les images. On a bien joué, on pouvait mettre 8-9 buts. Dimanche (contre la République Tchèque, ndlr) ca doit être mieux." a clôturé le portier des Diables qui ne s'est pas attardé outre mesure à l'interview.