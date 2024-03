Thomas Meunier a "toujours espéré" revenir chez les Diables Rouges

Thomas Meunier a réussi son pari de retrouver l'équipe nationale grâce à son transfert à Trabzonspor début février. "Mon seul objectif était de revenir en équipe nationale, donc je me devais de prendre un risque, et pour l'instant le choix de Trabzonspor s'avère le plus intéressant", a confié le latéral en conférence de presse jeudi, à jeudi.

Meunier n'avait plus été appelé depuis le premier rassemblement de l'ère Domenico Tedesco en mars 2023. Un an plus tard, il revient après avoir enchaîné six titularisations en championnat et deux en coupe de Turquie. "On est toujours surpris quand on est sélectionné, mais l'espoir fait vivre. Au fond de moi, j'ai toujours espéré revenir en équipe nationale."

Meunier explique avoir eu "quelques indices" de la part du sélectionneur national. "Au moment de mon transfert, j'avais pris contact avec le coach et on était sur le même longueur d'onde et d'accord sur le fait que si je voulais encore espérer avoir une place en équipe nationale, il fallait que je sois sur le terrain, que je réalise de bonnes performances et que j'enchaîne les matchs. Il me fallait du rythme, de la confiance et ici ça fait une quinzaine de matchs que j'ai joués de suite, en comptant ceux avec Dortmund. Et tout s'est bien passé. Pour l'instant, on touche au but."