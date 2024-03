Thomas Meunier : "Tout n'était pas parfait mais tout n'était pas mauvais"

Un match durant lequel les Diables Rouges ont eu peur avec notamment un penalty irlandais arrêté par Matz Sels.

"On manque d'automatismes. Il y a eu beaucoup de changements en première mi-temps et en deuxième également. On a essayé de créer un groupe qui est néanmoins parvenu à garder le zéro, mais on voit qu'on se cherche encore au niveau des mouvements", a confié Thomas Meunier au micro de RTL Sports après la rencontre.