Tirage EURO 2020 - Le président fédéral Mehdi Bayat se montre ambitieux

Le président de la Fédération belge de football (RBFA) Mehdi Bayat s'est montré ambitieux en vue de l'Euro 2020 à l'issue du tirage au sort, samedi, à Bucarest.

"Nous savions à l'avance qu'il ne fallait s'attendre à des surprises de ce tirage. Notre dernier adversaire serait le Pays de Galles ou la Finlande. Quel que soit le troisième adversaire de la phase de groupe, nous devons être ambitieux, nous en avons le droit", a expliqué le président fédéral après le tirage. "L'équipe a disputé une bonne campagne de qualification. Toute l'Europe du football respecte les Diables Rouges et l'objectif est clair: aller aussi loin que possible dans le tournoi. Avec tout le respect pour la Finlande et le Pays de Galles, car cela reste des nations de football, nous devons les battre, tout comme nous voulons battre nos autres concurrents." Le sort a réservé aux Diables Rouges un match à Copenhague entre les deux à Saint-Pétersbourg. Le sélectionneur Roberto Martinez a indiqué privilégier l'idée de rester dans le nord de la Russie une dizaine de jours durant la phase de groupes. "Nous verrons. Je n'ai pas encore eu le temps d'en parler avec Roberto, mais nous en discuterons. Il y a plusieurs possibilités: un camp de base à Saint-Pétersbourg ou simplement rester à Tubize. Au Mondial en Russie, notre camp se trouvait à Moscou et nous devions y retourner après chaque déplacement. Nous pourrions faire pareil avec Tubize comme camp de base. Nous verrons quelle est la meilleure option."