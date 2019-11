Trois Diables Rouges parmi les nominés pour l'équipe UEFA de l'année 2019

Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Jan Vertonghen font partie des 50 joueurs nominés par l'UEFA (Union européenne de football) pour être désignés dans l'Equipe de l'année.

Eden Hazard, vainqueur de l'Europa League avec Chelsea avant son transfert au Real Madrid, est nommé parmi les attaquants, où il est en concurrence, notamment, avec Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mohammed Salah et Kylian Mbappé. De Bruyne est un des milieux nommés, au même titre que, entre autres, Frenkie de Jong, Angel Di Maria et Hakim Ziyech. Jan Vertonghen est pour sa part un des défenseurs nommés, tout comme Virgil van Dijk et Matthijs de Ligt. Liverpool, vainqueur de la Ligue des champîons, est le club le mieux représenté avec dix joueurs nominés. La moitité des nominés viennent de la Premier League, ce qui semble logique vu que les deux dernières finales de Coupe d'Europe (C1 et Europa League) avaient opposé des clubs anglais. Eden Hazard et Kevin De Bruyne s'étaient retrouvés dans l'Equipe de l'année UEFA il y a deux ans. L'année dernière, seul Eden Hazard avait eu cet honneur.