"Un honneur d'être repris" pour Koni De Winter

De Winter a expliqué qu'il ne "savait pas" que le sélectionneur Domenico Tedesco le suivait. "Mais bien sûr j'espérais cette sélection. Je m'y attendais un peu. Le sélectionneur ne m'a pas encore donné d'explication concernant ma sélection, mais je pense que mon temps de jeu a eu un grand impact. Je veux me montrer dans ma meilleure forme et aider l'équipe", a ajouté le défenseur.

De Winter préfère jouer comme défenseur central. "Je ne suis pas très rapide et je ne vais pas très souvent en un contre un, c'est pourquoi je préfère ne pas jouer comme arrière-droit. Je préfère me concentrer sur mes qualités et c'est pour ça que je suis plus efficace comme défenseur central."