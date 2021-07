On le sait, depuis un certain temps, la Belgique et la France se sont créés une rivalité. Absurde, puérile et ridicule, mais elle existe, elle est là. La dernière création de So Foot va encore alimenter cela, puisque le FC Thouroude a dévoilé hier une parodie du morceau "Au Soleil", de Jennifer.

Le morceau, intitulé "Au Seum Belge", s'en prend à nos Diables Rouges. Les auteurs y enchaînent les tacles à la gorge, entre vannes sur des joueurs, sur le classement FIFA ou encore sur notre façon de "célébrer" l'élimination française lors du dernier Euro 2020.

Si vous cherchiez quelque chose pour apaiser les tensions, ce n'est pas ce qu'il faut regarder...