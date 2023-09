"Une soirée parfaite" pour la 150e de Jan Vertonghen avec les Diables Rouges

Jan Vertonghen a vécu une soirée de rêve à l'occasion de sa 150e cap avec les Diables Rouges. La Belgique s'est imposée 5-0 contre l'Estonie et le défenseur central s'est même offert le luxe d'ouvrir la marque. "C'était parfait", a-t-il réagi en zone mixte après la rencontre."

"L'objectif, c'était de gagner le match, c'était l'objectif", a d'abord expliqué Vertonghen. "Après, j'ai marqué un but, 5-0, la clean sheet, le 150e match... C'était une soirée parfaite", s'est-il réjoui en revenant sur les moments forts de la rencontre.

Celui qui a porté le brassard de capitaine à la sortie de Romelu Lukaku n'a pas versé de larmes, mais il a apprécié le moment. "C'était une soirée spéciale. Je ne suis pas très ému mais cela me fait plaisir. J'ai toujours dit que j'aimais jouer pour les Diables Rouges. Je suis un Belge très fier de jouer pour son pays, et je suis fier de continuer avec eux." Et le public lui a rendu hommage, en lui offrant une standing ovation lors de sa sortie du terrain, à la 84e minute.