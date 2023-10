Une tribune réservée aux enfants pour le match contre l'Azerbaïdjan

Les enfants seront mis à l'honneur à l'occasion du match des Diables Rouges face à l'Azerbaïdjan, le 19 novembre, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. L'Union belge de football (RBFA) a décidé de remplir une tribune de 2.000 enfants et leur famille, comme elle l'a annoncé jeudi.

Ceux-ci pourront également accéder à un village dédié, avec des activités organisées pour eux, et 22 privilégiés escorteront les joueurs sur le terrain. D'autres seront ramasseurs de balle, commentateurs d'un jour ou DJ. Le tunnel des joueurs sera décoré des dessins des jeunes supporters.

"Le dimanche 19 novembre, la plus jeune génération de supporters des Diables prendra possession du stade Roi Baudouin", a expliqué le communiqué publié par la fédération. Les enfants sont invités à envoyer leur dessin pour les Diables Rouges à la RBFA, qui offrira 200 tickets à quelques heureux élus et à leurs parents, pour garnir la tribune qui leur sera réservée.

La Belgique affrontera l'Azerbaïdjan avec l'objectif de terminer parmi les têtes de série pour le tirage de l'Euro 2024 qui aura lieu à Hambourg, le 2 décembre. En cas de victoire, seule la Hongrie pourrait théoriquement déloger la Belgique dans le top-5 des meilleurs vainqueurs de groupe. Celle-ci joue encore en Bulgarie et à domicile contre le Monténégro en novembre, et devra conquérir 6 points en plus d'améliorer largement sa différence de buts, moins bonne que celle des Diables Rouges (+7 contre +13).