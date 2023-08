Dieumerci Mbokani poursuit sa carrière au FC Noah en Arménie

Mbokani, 37 ans, a trouvé le chemin des filets à 16 reprises en 24 rencontres avec Beveren la saison dernière mais n'a pas pu aider les Waeslandiens à remonter en Jupiler Pro League. Beveren avait terminé à la 2e place en Challenger Pro League à un point du RWDM.

Beveren était le quatrième club belge de l'attaquant congolais après deux passages à Anderlecht (2006-2007 et 2011-2013), le Standard (2007-2010) et l'Antwerp (2018-2021). Il a été trois fois champion de Belgique avec les Anderlechtois et deux fois avec les Liégeois.