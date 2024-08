Domenico Tedesco veut "essayer quelque chose" avec un effectif renouvelé

Le sélectionneur Domenico Tedesco a renouvelé son effectif en vue des rencontres des Diables Rouges contre Israël (6 septembre à Debrecen, en Hongrie) et la France (9 septembre à Lyon) en Ligue des Nations. Par rapport à l'Euro, Romelu Lukaku, Axel Witsel, Yannick Carrasco, Leandro Trossard, Aster Vranckx et le retraité international Jan Vertonghen ne sont pas repris. Koni De Winter et Alexis Saelemaekers sont de retour tandis que Julien Duranville et Arne Engels constituent des nouveautés.

"Parfois, comme entraîneur, tu as des mauvaises sensations, de gros potentiels que tu n'as pas pu utiliser", a expliqué Tedesco, vendredi, à Tubize, en citant les exemples de Loïs Openda et Charles De Ketelaere. "A six mois des qualifications pour la Coupe du monde, c'était le moment pour essayer quelque chose, apporter de la nouveauté. J'ai appelé Witsel, Carrasco et Trossard en leur expliquant que nous connaissions leurs qualités, mais que nous voulions essayer de donner plus de places à d'autres joueurs."

Parmi eux, les nouveautés se nomment Julien Duranville (Borussia Dortmund) et Arne Engels (Augsbourg). "Duranville est un grand grand talent, qui peut devenir un grand grand joueur. J'ai demandé à Nuri Sahin (l'entraîneur de Dortmund, ndlr) son opinion et je n'ai entendu que du positif. Il sort d'une période difficile avec des blessures, mais il est stable à présent. Nous prendrons soin de lui." Duranville évolue à un poste fortement concurrentiel. "Nous avons tellement de bons ailiers ici, c'est incroyable. Nous pourrions vraiment en appeler douze", a souri Tedesco.