Vincent Kompany prêt pour son baptême du feu à l'Allianz Arena

Le Bruxellois de 38 ans s'est dit satisfait de la mentalité de son équipe. "Nous avons continué à nous battre. La mentalité était bonne, nous devons trouver des solutions en tant qu'équipe. C'est moi qui décide de la composition. On peut aussi prendre des décisions pour un joueur et non pas contre un joueur", a-t-il expliqué.

Lors de la Ligue des champions nouvelle mouture, dont le tirage au sort a été effectué jeudi, le Bayern devra notamment affronter Barcelone, le PSG et Aston Villa, où évoluent Youri Tielemans et Amadou Onana. "J'attends avec impatience les matchs et les différentes équipes. Je veux gagner chaque rencontre, mais j'ignore encore comment je me sentirai avec le nouveau système. Le plus important est que les joueurs restent en forme", a-t-il conclu.