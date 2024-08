Brian Riemer: "C'est un groupe avec de bonnes perspectives"

Depuis ce vendredi, Anderlecht connait les noms de ses adversaires pour le nouveau format de l'Europa League. Les Mauve et Blanc affronteront des équipes de premier plan comme le FC Porto (à domicile) ou la Real Sociedad (à l'extérieur), mais ils recevront aussi Ferencváros, Ludogorets et Hoffenheim et se rendront au Slavia Prague, Viktoria Plzen et au FK Riga.