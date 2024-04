Dortmund sans Haller contre l'Atlético Madrid en quarts de finale retour

"Pour Sébastien Haller, on a un premier diagnostic. Il s'est à nouveau blessé à la cheville gauche. Il va avoir une semaine complète de repos, et on verra samedi avec un diagnostic final pour définir une durée d'indisponibilité plus claire", a expliqué Edin Terzic en conférence de presse.

"Mais on s'attend à ce qu'il soit indisponible pour les deux ou trois prochaines semaines", a ajouté l'entraîneur du Borussia Dortmund.

Haller a marqué le but de l'espoir la semaine dernière sur la pelouse de l'Atlético Madrid dans les dix dernières minutes, qui permet à Dortmund d'aborder le match retour avec un retard d'un but à combler (défaite 2-1 en Espagne) à domicile.