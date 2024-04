Dries Mertens à la passe dans la victoire de Galatasaray, qui reprend la tête

Fenerbahçe s'était imposé dimanche en déplacement à Karagumruk (1-2), avec un but de Michy Batshuayi notamment. Galatasaray n'a cependant pas tremblé sous la pression de son concurrent et a déroulé en deuxième période grâce à un doublé de Baris Yilmaz (56e, 72e), un but de Ziyech (61e) et une réalisation d'Icardi (83e). Du côté des hôtes, Leroy Fer a été exclu pour une deuxième carte jaune à la 64e minute.

Mertens était titulaire en tant que meneur de jeu, et il a donné la dernière passe à Ziyech avant que ce dernier ne loge une frappe lointaine dans la lucarne opposée. L'ancien Diable Rouge a disputé toute la rencontre.