Eden Hazard pourrait intégrer le Hall of Fame de la Premier League cette année

Hazard a joué pour Chelsea entre 2012 et 2019. Il a notamment remporté le titre à deux reprises avec les Londoniens et été élu joueur de l'année en Premier League lors de la saison 2014-2015. Au total, le dribbleur a inscrit 85 buts en 245 matchs de Premier League pour les Blues.

Les fans peuvent voter jusqu'au lundi 8 avril pour désigner les deux joueurs qui seront intronisés au Hall of Fame parmi les 15 nommés. Deux semaines plus tard, le 22 avril, leurs noms seront annoncés.

Créé en 2021, le Hall of Fame est exclusivement réservé aux plus grands noms de l'histoire de la Premier League, qui a vu le jour en 1992. Aujourd'hui, le Hall of Fame compte 22 légendes, 20 joueurs ainsi que les anciens managers Alex Ferguson et Arsène Wenger. Vincent Kompany, l'ancien capitaine de Manchester City, a été élu en 2022 et est pour l'instant le seul Belge à faire partie de ce cercle restreint.

Le nom du premier nouveau membre du "Temple" de l'année 2024 a été annoncé lundi. Il s'agit de l'ancien arrière gauche international anglais Ashley Cole (ex-Chelsea et Arsenal).