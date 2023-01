Eredivisie - Lisandro Magallan quitte l'Ajax pour Elche

(Belga) Elche, dernier de la Liga espagnole, a annoncé jeudi avoir trouvé un accord jusqu'à la fin de la saison avec le défenseur Lisandro Magallan, 29 ans, qui a passé la saison dernière à Anderlecht. L'Argentin arrive gratuitement de l'Ajax, où son contrat a été résilié plus tôt dans la journée.

Les Franjiverdes, qui ont la ligne arrière la plus perméable de la Liga, se sont lancés à la recherche d'un défenseur et ont pensé à Magellan, qui était excédentaire à l'Ajax. L'Argentin n'a effectué que deux apparitions avec les Lanciers alors que la saison dernière, déjà prêté par l'Ajax, il avait totalisé trente matchs avec Anderecht. L'Ajax l'avait déjà loué dans le passé au club italien de Crotone et à Alavés en Espagne. (Belga)